Ankara'da "Ulusal Biyoçeşitlilik Finans Planlarının Geliştirilmesini Destekleme Projesi" tanıtıldı
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) işbirliğinde yürütülen Ulusal Biyoçeşitlilik Finans Planlarının Geliştirilmesini Destekleme (BIOFIN) Projesi'nin tanıtımı Ankara'da yapıldı.
Ankara
Başkentte bir otelde düzenlenen programa, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Programın açılış konuşmasını yapan UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, "Bugün, doğa için somut eylemleri planlama ve finanse etmeyi desteklemek amacıyla tam zamanında devreye giren BIOFIN'in açılışını yapmak üzere buradayız." dedi.
Dragisic, projenin doğanın ulusal bütçelere ve kalkınma planlarına daha iyi entegre edilmesini sağlayarak biyoçeşitlilik için yenilikçi finansmanı ve daha güçlü politikaları teşvik ettiğini belirtti.
UNDP Küresel BIOFIN Yöneticisi Martin Cadena da gönderdiği video mesajda, projenin biyoçeşitlilik finansman açığını kapatma yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini kaydetti.
"İster kamu kurumlarını ister finans, sivil toplum, akademi ya da özel sektörü temsil ediyor olun, katkılarınız bizim için son derece önemli." ifadesini kullanan Cadena, "Birlikte, biyoçeşitlilik finansmanının mevcut durumunu değerlendirecek, en etkili çözümleri belirleyecek ve Türkiye’nin olağanüstü doğal mirasını korumak için bunları hayata geçireceğiz." diye konuştu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Terzioğlu da "Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, merkezi idareden yerel yönetimlere, çiftçilerden balıkçılara, KOBİ'lerden büyük şirketlere, bankalardan yatırımcılara, üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara kadar herkesi ilgilendirmektedir. BIOFIN Projesi bu geniş paydaş yelpazesiyle ilerleyecektir." değerlendirmesini yaptı.
Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen oturumda, biyoçeşitlilik politikalarının nasıl geliştirileceği ele alındı.
UNDP liderliğinde yürütülen küresel bir ortaklık olan BIOFIN, doğa için finansal çözümler geliştirmek ve uygulamak amacıyla 131 ülkeyle birlikte çalışıyor.
BIOFIN, hükümetlerin kamu ve özel sektör finansman akışlarını belirlemesine, harekete geçirmesine ve uyumlu hale getirmesine destek olarak, biyoçeşitlilik finansman açığını kapatmayı ve biyoçeşitliliğin ulusal planlama, bütçeleme ve ekonomik politikalara entegre edilmesini sağlamayı amaçlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.