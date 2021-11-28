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Dünya, Koronavirüs

Angola Omicron varyantı nedeniyle sınırlarını 7 ülkeye kapatma kararı aldı

Atlas Okyanusu kıyısındaki Güney Afrika ülkesi Angola, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkeye sınırlarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Gökhan Kavak   | 28.11.2021
Angola Omicron varyantı nedeniyle sınırlarını 7 ülkeye kapatma kararı aldı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

İstanbul

Angola Devlet Bakanı Adao de Almeida, basına yaptığı açıklamada, 1 Aralık'tan itibaren Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Esvatini, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabye'ye sınırlarını kapatacaklarını belirtti.

Almeida, Kovid-19'un yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle söz konusu ülkelerden girişlerin geçici olarak durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Ülkesine dönecek Angola vatandaşlarının kısıtlamadan muaf olduğunu açıklayan Almeida, bu kişilere 14 gün karantina uygulanacağını kaydetti.

Türkiye, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye 27 Kasım'dan itibaren seyahat kısıtlaması uygulama kararı almıştı.


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