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AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymadan asker uğurlayan kişilere ceza kesildi

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapan 11 kişiye, 34 bin 650 lira para cezası kesildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 06.09.2020
AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymadan asker uğurlayan kişilere ceza kesildi

Ankara

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapıldığına ilişkin görüntüler yer aldı.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

Yakalananlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği toplam 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

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