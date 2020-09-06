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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 297 bin'e yükseldi

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 297 bin 322 oldu.

Adam Abu-bashal   | 06.09.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 297 bin'e yükseldi

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 505 artarak 1 milyon 297 bin 322'ye yükseldi. 

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 226 artışla 31 bin 131'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 779 ölümle Güney Afrika, 5 bin 511 ölümle Mısır, 1539 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 636 bin 884 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 99 bin 712 vaka ile Mısır ve 70 bin 166 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 1 milyon 33 bin 734 kişi ise iyileşti.

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