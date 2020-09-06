Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'da Hafter milisleri ateşkesi yine ihlal etti

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, ülkedeki ateşkesi yeniden ihlal ederek ordu birliklerine 10 Grad (BM-21) füzesi ile saldırdığını duyurdu.

Mücahit Aydemir   | 06.09.2020
Libya'da Hafter milisleri ateşkesi yine ihlal etti

Trablus

AA muhabirinin Libya ordu kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Hafter milisleri, yerel saatle 22.30'da (TSİ 23.30) ordu birliklerine ait noktalara doğru 10 Grad füzesi ile saldırı düzenledi.

Hafter milislerinin 21 Ağustos'ta ilan edilen ateşkesi yeniden ihlal ederek düzenlediği saldırıda can kaybı yaşanmadığı, teçhizatların zarar görmediği bildirildi.

Ateşkes kararının ardından üçüncü ihlal

Libya hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen Hafter güçleri, ilk olarak 27 Ağustos'ta 12 füze saldırısı, 2 Eylül'de de 6 füze saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti. Ordu kaynakları, bu saldırılarda şimdiye kadar zayiat yaşanmadığını aktardı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 297 bin'e yükseldi
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 hastalarının izolasyon ve işe dönüşlerine ilişkin yeni düzenleme
Türk Kızılayı ve Katar Kızılayından Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek
MKE Ankaragücü'nde bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Libya'da Hafter milisleri ateşkesi yine ihlal etti

Libya'da Hafter milisleri ateşkesi yine ihlal etti

Hafter milislerinin Libya'da Petrol Hilali bölgesine sevkiyatları sürüyor

Libya'da Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı

Görevine dönen Libya İçişleri Bakanı Başağa: Bana ülkedeki gösteriler ve çıkan olaylar soruldu

Görevine dönen Libya İçişleri Bakanı Başağa: Bana ülkedeki gösteriler ve çıkan olaylar soruldu
Libya'da soruşturması tamamlanan İçişleri Bakanı Başağa görevini sürdürecek

Libya'da soruşturması tamamlanan İçişleri Bakanı Başağa görevini sürdürecek
Libya'nın Sirte kentinde Kazazife kabilesi Hafter'in 'diyet' teklifini reddetti

Libya'nın Sirte kentinde Kazazife kabilesi Hafter'in 'diyet' teklifini reddetti