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Dünya

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 06.09.2020
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Jakarta Raya

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Batı Halmahera bölgesinin 112 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Bölgedeki Ternate, Sofifi, Tahuna ve Manado gibi çeşitli yerlerde de hissedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.

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