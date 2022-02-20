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Dünya, Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı, Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya sivillerin tahliyesini takip ediyor

Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas bölgesindeki sivillerin Rusya'nın Rostov bölgesine tahliyesi sürüyor.

Dmitri Chirciu   | 20.02.2022
Anadolu Ajansı, Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya sivillerin tahliyesini takip ediyor Fotoğraf: Maxim Romanov/AA

Rostov

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede "gerginliğin arttığı" gerekçesiyle hafta sonu başlatılan tahliyeleri sınır bölgesinde takip ediyor.

Rusya-Ukrayna sınırında bulunan Avilo-Uspensk giriş kapısında çoğunluğu yaşlı kadın ve çocuklardan oluşan binlerce kişi, otobüslerle organize şekilde Rostov bölgesinin çeşitli yerlerinde oluşturulan kamplardaki çadırlara ve yurtlara yerleştirilmeye başlandı.


Tahliye edilenlerin bir kısmı da Rusya'nın farklı bölgelerine tren yoluyla gönderiliyor.

Voronej'ın yanı sıra Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerine gün içinde 5 binden fazla kişi gönderildi.

53 binden fazla kişi tahliye edildi

Rostov-na-Donu şehrine gelen Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Şubat'tan itibaren 53 binden fazla kişinin Donbas'tan tahliye edildiğini belirtti.

Tahliye edilenlerin birçoğunun çocuk olduğunu ifade eden Çupriyan, çocukların okullardaki eğitimi alması yönünde organizasyonlar yapıldığını söyledi.

Çupriyan ayrıca, ülkenin 30 bölgesinin tahliye edilenleri kabul etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

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