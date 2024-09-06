Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden ABD Adalet Bakanlığına Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma acil çağrısı
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Adalet Bakanlığına işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin derhal soruşturulması çağrısında bulundu.
New York
ABD’nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Adalet Bakanlığına işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin derhal soruşturulması çağrısında bulundu.
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ABD Adalet Bakanı Merrick Garland’a CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert McCaw imzalı mektup gönderildi.
Mektupta, “CAIR, Adalet Bakanlığını, FBI ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalışarak Filistinli çiftçileri korumak için Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde gönüllü çalışırken İsrail askerleri tarafından başından vurulduğu iddia edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin korkunç cinayetini derhal soruşturmaya ve kovuşturmaya çağırıyor.” ifadesine yer verildi.
ABD hükümetinin benzeri vakalarda defalarca yaptığı gibi olayın soruşturulmasını pasif şekilde İsrail’e bırakmaması gerektiği vurgulanan mektupta, “ABD, İsrail'in kendisini soruşturmasını bekleme bahanesini kabul etmeyi sürdüremez. Amerikan hayatlarının kaybı ve adaletin engellenmesi kabul edilemez. Hızlı ve şeffaf bir soruşturmadan daha azı, büyük bir adaletsizliktir. Adalet Bakanlığının derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyoruz." görüşü paylaşıldı.
Mektupta, Amerikalı Müslümanların ve sivil toplum örgütlerinin yıllardır Amerikalı yetkililerde İsrail tarafından öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile, Filistin-Amerikalı Ömer Esad ve aktivist Rachel Corrie gibi daha önce Amerikalılara karşı işlenen suçları ele almaları çağrısında bulunduğu vurgulanarak, “Adalet Bakanlığı, etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Amerikan vatandaşları için adaleti sağlamak amacıyla hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmelidir.” ifadesi kullanıldı.
CAIR'den Eygi’nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin AA’ya yapılan ilk açıklamada, İsrail apartheid hükümeti şiddetle kınanmış, “Biden yönetimi, bir Amerikalı vatandaşın bu küstahça cinayetini kınamalı, sorumlu İsraillileri yargılamalı ve Netanyahu'nun ırkçı, katil hükümetine askeri yardım göndermeyi bırakmalıdır.” çağrısında bulunulmuştu.
ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyinden, Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldüren İsrail'e silah ambargosu çağrısı
ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO), işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınayarak, ABD yetkililerine İsrail’e karşı “silah ambargosu uygulanması” çağrısı yaptı.
USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal, yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetimini ABD vatandaşlarını koruma konusunda samimiyetsizlikle suçladı.
Cemal, Biden yönetiminin önceliğinin ABD'lilerin hayatından ziyade apartheid İsrail hükümetine koşulsuz silah ve finansman sağlamak olduğunu vurgulayarak, “Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Kongre'nin seçilmiş her üyesi, kontrolden çıkan bu İsrail ideolojik insan imha hareketine karşı tam bir silah ambargosu uygulamak için derhal harekete geçmelidir.” çağrısında bulundu.
İsrail’in Gazze’de soykırıma devam ederken kutsal topraklarda Amerikalılara yönelik katliam yaptığını belirten Cemal, “Bu yönetim kendisinin ve bu milletin insanlığını kurtarmalı. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan üzerinde İsraillilere uçuşa yasak bölgeler oluşturma dahil kesin bir ateşkes uygulaması ve Orta Doğu'da İsrail'in savaş çığırtkanlığı için dayatmada bulunmalıdır." ifadelerini paylaştı.
Uluslararası Dayanışma Hareketi: İsrail, Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'yi kasıtlı öldürdü
Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM), İsrail'in, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi kasıtlı hedef alarak öldürdüğünü bildirdi.
Filistin halkının uğradığı baskıya karşı çıkmak için kurulan ISM'den Eygi'nin işgalci İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, ISM gönüllüsü Eygi'nin haftalık düzenlenen gösterilere gözlemci olarak katıldığı belirtildi.
İsrail ordusunun Eygi'yi kasıtlı hedef aldığı ve öldürdüğü kaydedilen açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu dua eden göstericilere İsrail ordusunun gerçek mühimmatla ateş açtığı bildirildi.
Açıklamada, "Şehit kabul ettiğimiz Ayşenur, (Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı) Beyta beldesinde 2020'den bu yana öldürülen 18'inci gösterici." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen ISM gönüllüsü ve görgü tanıklarından biri, gösterilerin barışçıl şekilde sürdüğü esnada Eygi'nin gösteri alanından biraz uzakta, zeytin ağacının yakınlarında dururken çatıda görünen bir keskin nişancı tarafından hedef alındığını belirtti.
"Ordu, kasıtlı olarak Eygi'yi kafasından vurdu." ifadesini kullanan ISM gönüllüsü, ABD ve Avrupalı hükümetlerin İsrail'in cezalandırılmasını engelleyerek Gazze'de soykırıma ortak olduğunu kaydetti.
İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine gerçek mermilerle ateş açtı.
Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.
Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili, “İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.