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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Amerikalılar, Biden yönetiminin Gazze'de ateşkes için yeterli çabayı göstermediği görüşünde

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımın birinci yılında Amerikalılar, Washington yönetiminin, ateşkes sağlanması için yeterli çabayı sarf etmediği görüşünü paylaştı.

Salih Okuroğlu, Diyar Güldoğan  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Amerikalılar, Biden yönetiminin Gazze'de ateşkes için yeterli çabayı göstermediği görüşünde

Ankara

ABD vatandaşları, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın birinci yılında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Amerikalılar, Filistinlilerin acılarına son verilmesi için Washington yönetimini harekete geçmeye çağırırken, ABD'nin İsrail'e silah desteğine devam etmesinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

21 yaşındaki Emaraa Milhomme, İsrail'in Gazze'de on binlerce Filistinliyi öldürmesini "Büyük bir soykırım." diye nitelendirdi.

Milhomme, Washington yönetiminin Orta Doğu politikasına ilişkin, "ABD'nin, Gazze'de olup biten her şeye müdahale etme biçiminde bir değişiklik olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Gazze'de çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini ve bunun sona ermesi gerektiğini belirten Milhomme, ABD'nin hala İsrail'e silah göndermeye devam ettiğini vurguladı.

"Ateşkes için politikacılara 'baskı' yapılması önemli"

Milhomme, bu konuda "ateşkes" sağlanması ya da "soykırımın önüne geçilmesi" için politikacılara "baskı" kurmanın önemli olduğunu ifade etti.

42 yaşındaki Greg Schneider de 7 Ekim 2023'te ve şu anda Gazze'de yaşananların "inanılmaz derecede üzücü" olduğunu söyledi.

Schneider, Gazze'de çözüme nasıl ve ne zaman ulaşılacağı konusunda "endişeli" olduğunu dile getirerek, yakın zamanda barışın sağlanmasını umduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varmak için "daha fazlasını yapması" gerektiğini belirten Schneider, bunun "çok karmaşık" bir mesele olduğunu ve çözümünün kolay olmayacağını dile getirdi.

Schneider, ABD'nin İsrail'e silah tedarikine devam etmesine ilişkin ise "Bundan hoşlanmıyorum ve değişmesini diliyorum." dedi.

"Biden yönetimi, ateşkes için yeterince çaba göstermedi"

55 yaşındaki Mit Dossa, ABD'nin İsrail'e yönelik silah satışından endişe duyduğunu belirtti.

Dossa, "Bir vergi mükellefi olarak olup bitenlerden dolayı gerçekten üzgünüm. Paramızın bir kısmı savaşta insan kayıplarına neden olmak için kullanılıyor. Pozitif enerji sağlamak yerine silah tedarik ediyorlar." diye konuştu.

Gazze'deki durumun "oldukça yıkıcı" olduğunu dile getiren Dossa, Biden yönetiminin ateşkes sağlanması için "yeterince çaba göstermediğini" ifade etti.

24 yaşındaki Jasia Smith de Gazze'de çok fazla çocuğun öldürüldüğünü hatırlatarak, bunu "korkunç" olarak nitelendirdi.

Hem ABD'yi hem de Batı'yı sivillere yardım etmek için "yeterince" adım atmamakla eleştiren Smith, "Dünya güçlerinden biri olarak, masum canların alınmamasını sağlamanın bizim yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

63 yaşındaki Grace Klonoski, bu çağda dünyada bu tür acıların yaşanmasının "korkunç" olduğunu belirtti.

Klonoski, Gazze'de hala bir ateşkes sağlanamamasının da kabul edilemez olduğunu kaydetti.

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