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Dünya

Amerika ve Karayipler'de bu yıl 4 milyondan fazla kişi dang hummasına yakalandı

Amerika ve Karayipler'de bu yıl 4 milyondan fazla dang humması vakası bildirilirken hastalık nedeniyle 2 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Alaca  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Amerika ve Karayipler'de bu yıl 4 milyondan fazla kişi dang hummasına yakalandı

San Juan

Dünya Sağlık Örgütünün Amerika'daki bölge ofisi Pan Amerikan Sağlık Örgütünde danışman Thais dos Santos, hastalığın kayıtlarının 1980'den itibaren tutulmaya başladığını ve vaka sayısında ciddi artışın sürdüğünü belirterek "Bu yıl, kayıtlı tarihte en çok dang hummasını gördüğümüz yıl." ifadesini kullandı.

Amerika ve Karayipler'de bu yıl 4 milyondan fazla dang humması vakası bildirildi, 2 binden fazla kişi hastalıktan yaşamını yitirdi.

Yetersiz sağlık koşulları ve sistemleri vakaların artışında rol oynasa da uzmanlar, iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve sellerin de virüsün daha fazla yayılmasına neden olduğunu vurguluyor.

Dang humması gibi vektörel hastalıkların, şiddetli yağmurlarla depolanan sularda artan sivrisinekler aracılığıyla daha fazla yayıldığı ifade ediliyor.

Ayrıca, artan sıcaklıkların ve hızlı kentleşmenin enfeksiyonların hızını artırdığı uyarısı yapılıyor.

Bu yılın yaz mevsimi kuzey yarım kürede bugüne kadar en sıcak yaz olarak kaydedildi. Ağustos ayı, sanayileşme öncesi ortalamalardan yaklaşık 1,5 santigrat derece daha sıcak geçti.

Kasım başı itibarıyla dünya çapında 4,5 milyondan fazla dang humması vakası bildirilirken 80 ülkede 4 binden fazla kişi öldü. 2019'da görülen 5,2 milyon vakalık en yüksek sayının bu yıl aşılabileceği belirtiliyor.

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