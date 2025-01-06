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Dünya

Almanya'da Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 6'ya yükseldi

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

Erbil Başay  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Almanya'da Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 6'ya yükseldi

Berlin

Alman Haber Ajansı DPA'nın Naumburg Başsavcılığına dayandırdığı habere göre, saldırının ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Daha önce Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen, 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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