Almanya'da Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 6'ya yükseldi
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.
Berlin
Alman Haber Ajansı DPA'nın Naumburg Başsavcılığına dayandırdığı habere göre, saldırının ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Daha önce Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen, 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.
Saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.