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Dünya

Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin sözcülüğüne Bülend Ürük getirildi

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Federal Meclis (Bundestag) Grubu sözcülüğüne gazeteci Bülend Ürük getirildi.

Cüneyt Karadağ   | 30.05.2020
Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin sözcülüğüne Bülend Ürük getirildi

Berlin

Birlik partilerine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bülend Ürük 1 Temmuz'dan itibaren Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik partilerinin (CSU) meclis grubunun sözcülüğü ve aynı zamanda iletişim ofisi yöneticiliğine getirildi.

Ürük'ün bu göreve getirildiği bilgisi CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus'un milletvekillerine gönderdiği mektupla ortaya çıktı.

Brinkhaus'u mektubunda halihazırda CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak’ın sözcülüğünü yürüten Bülend Ürük'ün CDU/CSU’nun parlamentodaki iletişim ofisini yöneteceği bildirdiği ve buna imkan veren Ziemiak'a teşekkür ettiği öğrenildi.

Ürük, daha önce Almanya'da medya sektöründeki gelişmeleri ileten kress.de adlı internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.


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