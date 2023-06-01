Dolar
20.80
Euro
22.29
Altın
1,970.81
ETH/USDT
1,863.40
BTC/USDT
26,922.00
BIST 100
4,965.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

"Almanya'da hastanelerin yüzde 25'i kapanabilir" uyarısı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede planlanan hastane reformunun yapılmaması halinde hastanelerin yüzde 25'inin kapanabileceği uyarısında bulundu.

Bahattin Gönültaş  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
"Almanya'da hastanelerin yüzde 25'i kapanabilir" uyarısı

Berlin

Lauterbach, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, ülkede planlanan tartışmalı hastane reformunun, yapı ve finansal olarak zor durumda olan birçok hastanenin hayatta kalmasını sağlayacağını kaydetti.

Alman sağlık sistemi için söz konusu reformun aciliyetini vurgulayan Lauterbach, "Hastanelerde kontrolsüz bir iflasın başlangıcındayız. Reform olmadan hastanelerin yüzde 25'i muhtemelen iflas edecek." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını, çoğu ülkede olduğu gibi Almanya'da da sağlık hizmetleri, çalışanlar ve hastaneler üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştu. Bu baskı, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji kriziyle daha da arttı.

Almanya'daki 1.900 hastanenin yüzde 60'ı büyük mali sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Hastanelerdeki ekipmanların eski olmasından, personel eksikliğinden, acil servislerde bekleme sürelerinin çok uzun olmasından, tedavi kalitesinin gittikçe düşmesinden ve çok fazla olan bürokrasiden şikayet ediliyor.

Ülkede planlanan ve büyük tartışmalara neden olan hastane reformu ile hastanelerin finansman ve yapısının yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

Reforma göre, hastaneler artık sadece tıbbi vaka sayısına göre finanse edilmeyecek. Bu da hastaneler üzerindeki finansal baskıyı azaltacak. Hastanelerin 3 kategoriye ayrılması planlanıyor. Kliniklerin belirli tedavilerde uzmanlaşarak hastaların daha kaliteli bir tedavi alması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin uçak içi eğlence siteminde hac yolcuları için özel içerik
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sahih bir inanca ve güzel ahlaka sahip nesillerin yetişmesi için gayret gösteriyoruz
Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu
Hatay'da yapımı tamamlanan 162 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi

Benzer haberler

"Almanya'da hastanelerin yüzde 25'i kapanabilir" uyarısı

"Almanya'da hastanelerin yüzde 25'i kapanabilir" uyarısı

Almanya “savaşın ortasında” Ukrayna’nın NATO üyeliğini konuşmak istemiyor

Almanya, Rusya'dan yıl sonuna kadar ülkedeki 4 başkonsolosluğunu kapatmasını istedi

Almanya'da cami kompleksinin kundaklandığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Almanya'da cami kompleksinin kundaklandığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı
Solingen faciasında hayatını kaybedenler Amasya'daki kabirleri başında anıldı

Solingen faciasında hayatını kaybedenler Amasya'daki kabirleri başında anıldı
Hatay'da 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin inşası sürüyor

Hatay'da 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin inşası sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet