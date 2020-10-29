Euro
9.68
Dolar
8.29
BIST 100
1,126.99
Altın
1,868.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ses ve ışık gösterisi düzenleniyor.
logo
Dünya

Almanya'da ameliyatta yanlışlıkla böbreği alınan Türk hastaya 90 bin avro tazminat ödenecek

Almanya’da Bremen Eyalet Mahkemesi, ameliyat sırasında yanlışlıkla dalağı yerine böbreği alınan Türk hastaya 90 bin avro tazminat ödenmesine karar verdi.

Birol Tan   | 29.10.2020
Almanya'da ameliyatta yanlışlıkla böbreği alınan Türk hastaya 90 bin avro tazminat ödenecek

Berlin

Kerim Ramazan Uçar, 5 Ekim 2017'de ameliyat olduğu "Klinikum Bremen Mitte Prof.-Hess-Kinderklinik"te dalağı yerine yanlışlıkla sağlıklı böbreği alınınca mahkemeye başvurdu.

Yaklaşık üç yıl süren hukuk mücadelesi sonunda Bremen Eyalet Mahkemesi, hastanenin Uçar'a 90 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Uçar, ameliyat edildiği tarihte 18 yaşında olduğunu belirterek, "Keşke o hatalı ameliyat olmasa ve o acıları çekmeseydim. Tazminat böbreğimi geri getirmeyecek, eski hayatımı geri getirmeyecek." dedi.

Uçar, aradan 3 yıl geçmesine rağmen hastaneden hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını, buna çok üzüldüğünü söyledi.

Kerim‘in ameliyatını gerçekleştiren doktorun çalışmaya devam ettiği öğrenildi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısında rekor
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 319 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 9 Mayıs'a kadar uzatıldı
Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini geçti
Belçika'da hastanelerdeki doluluk alarm veriyor

Benzer haberler

Almanya'da ameliyatta yanlışlıkla böbreği alınan Türk hastaya 90 bin avro tazminat ödenecek

Almanya'da ameliyatta yanlışlıkla böbreği alınan Türk hastaya 90 bin avro tazminat ödenecek

Merkel ülkede yeni alınan Kovid-19 tedbirlerini savundu: Tedbirler uygun gerekli ve orantılı

Almanya'da 16 bin 774 kişiyle en yüksek günlük Kovid-19 vakası kaydedildi

Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Almanya'ya nakledildi

Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Almanya'ya nakledildi
Merkel 'Kovid-19'la mücadelede ulusal çaba gösterilmesi' çağrısında bulundu

Merkel 'Kovid-19'la mücadelede ulusal çaba gösterilmesi' çağrısında bulundu
Ermenistan Avrupa'nın aşırı sağcılarından medet umuyor

Ermenistan Avrupa'nın aşırı sağcılarından medet umuyor