Dolar
26.19
Euro
29.41
Altın
1,955.66
ETH/USDT
1,930.60
BTC/USDT
30,303.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya, Rus lider Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmüyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, gelecek dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmediğini söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Almanya, Rus lider Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmüyor

Berlin

Baerbock, Bild ve Welt gazetelerine yaptığı açıklamada, Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmediğini belirterek, "Keşke müzakere edebilseydik. Ancak şu anda önemli olan ne dilediğiniz değil, gerçeklerle yüzleşmektir. Savaştan önce müzakere masası için girişimde bulunuldu. Ancak buna verilen yanıt 100 bin Rus askerinin Ukrayna'ya girmesi oldu." dedi.

Putin'in yakın gelecekte düşeceğini hayal edip edemediği sorusuna Baerbock, şu yanıtı verdi:

"Hiçbir fikrim yok. Durum tam olarak bu. Bu savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Rusya'da ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü karşımızda bizim gibi demokrasi ile yönetilen bir ülke yok."

Baerbock, Ukrayna'nın barış ortamına tekrar kavuşabilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu ancak Rusya'nın bu acımasız saldırganlığı ve savaşı durdurulursa, Rus askerleri Ukrayna'yı terk ederse mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi durumunda tüm Avrupa'nın kaybedeceği uyarısında bulunarak, "Çünkü Avrupa'nın barış düzeni bu savaşta saldırı altındadır. Ukrayna bu savaşı kazanmalı ve bunu birlikte başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı
KKTC'de sıcak nedeniyle 21 Temmuz'a kadar belirli saatlerde dışarıda çalışılması yasaklandı
Bolu'da çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor
Zeytinburnu'nda 526 yapı için kentsel dönüşüm süreci başladı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Almanya, Rus lider Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmüyor

Almanya, Rus lider Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet