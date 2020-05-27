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Dünya

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: En büyük tehdit aşırı sağdan geliyor

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, 2019 siyasi suç raporunu tanıttı.

Erbil Başay   | 27.05.2020
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: En büyük tehdit aşırı sağdan geliyor

Berlin

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkede en büyük tehdidin aşırı sağdan geldiğini söyledi.

Seehofer, Berlin’de Federal Suç Dairesi Başkanı Holger Münch ve Thüringen eyaletinin İçişleri Bakanı Georg Maier ile 2019 siyasi suç raporunu tanıttı.

Almanya’da 2019’da 41 bin 177 siyasi suçun işlendiğine işaret eden Seehofer, siyasi suçların 2018’e göre yüzde 14 oranında artığını belirtti.

2019’da kayda geçen siyasi suçların 22 bin 342 ile yarısından fazlasının aşırı sağcılar tarafından işlendiğine işaret eden Seehofer, "En büyük tehdit aşırı sağdan geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Seehofer, aşırı sağcıların işlediği suçların 2018’e göre 2019’da yüzde 9,4 oranında arttığına dikkati çekti.

Aşırı sağcıların işlediği suçların yüzde 63,8’inin propaganda, yüzde 13,7’sinin halkı kışkırtma, yüzde 4,9’nun mala zarar verme ve yüzde 4,4’nün de şiddet suçları olduğunu ifade eden Seehofer, antisemitizm suç sayısının da 2018’e göre yüzde 13 artarak 2 bin 32’ye yükseldiğini anlattı.

Aşırı sağcılıkla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Seehofer, bu bağlamda sonbaharda başka önlemler de alacaklarını ve bunları gelecek yılın başında Federal Meclis’te görüşeceklerini kaydetti.

İslam düşmanı suçlar da arttı

2019 siyasi suç raporuna göre, Almanya’da 2019'da işlenen “İslam düşmanı” suçlar bir yıl öncesine göre yüzde 4,4 arttı.

2019’da toplam 950 “İslam düşmanı” suç kayda geçerken bu suçların yüzde 90,1’i aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirildi.

"Yabancı düşmanı suçlar" kategorisinde kayda geçen suç sayısı da 2018’e göre yüzde 2,7 oranında artarak geçen yıl 7 bin 909 oldu.

"Nefret suçları" kategorisine giren suçlar da bir yıl öncesine göre yüzde 5,8 oranında artarak 2019’da 8 bin 585’e yükseldi.

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