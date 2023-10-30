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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya Filistinlileri "yerleşimci şiddetinden" koruması için İsrail'e çağrıda bulundu

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetini kınayarak İsrail hükümetini önlem almaya çağırdı.

Cüneyt Karadağ  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Almanya Filistinlileri "yerleşimci şiddetinden" koruması için İsrail'e çağrıda bulundu Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Berlin

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkını desteklediğini ancak İsrail'in aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetine de karşı koyması gerektiğini söyledi.

Fischer, işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddete dikkati çekerek "Yerleşimcilerin Filistinli topluluklara yönelik saldırılarını ve şiddetini açıkça kınıyoruz." dedi.

Bölgede hafta sonu korkunç olayların yaşandığına dikkati çeken Fischer, "İsrail'e, Filistinlileri aşırılık yanlısı yerleşimcilerin aktif faaliyetlerinden korumaya ve sorumluları adalete teslim etme çağrısında da bulunuyoruz. Batı Şeria'daki işgalci güç olarak İsrail, buradaki Filistinli nüfusun güvenliğini ve bütünlüğünü sağlama sorumluluğuna sahiptir. Filistinli ailelerin onlarca yıldır ikamet ettikleri yerlerde kalabilmeleri ve can korkusuyla atalarından kalma evlerini terk etmeye zorlanmamaları sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti, İsrail'in "insancıl hukuka uyup uymadığı" sorusuna net cevap vermekten kaçındı

AA muhabiri, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer'a, "İsrail'in haftalardır süren askeri eylemlerinde uluslararası insancıl hukuka uyduğunu bize net bir dille söyleyebiliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Soruya net cevap vermekten kaçınan Fischer, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından sonra İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu belirtti.

Fischer, "İsrail, bu meşru müdafaa hakkını uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kullanabilir. Ve İsrail, meşru müdafaa hakkını uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kullandığına dair bize birçok kez söz verdi." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları, 7 Ekim'deki Hamas saldırısından bu yana artış gösterdi.

Filistinli kaynaklara göre, radikal Yahudi yerleşimciler o tarihten bu yana Filistinli sivillere yönelik 280 saldırı düzenledi ve şu ana kadar en az 7 kişiyi öldürdü.

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