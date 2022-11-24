Almanya’da aile içi şiddet vakaları yüksek seviyede seyrediyor
Almanya’da aile içi şiddet vakalarının 143 bin 16 ile yüksek seviyede seyrettiği bildirildi.
Berlin
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Aile Bakanı Lisa Paus ve Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, BKA tarafından hazırlanan 2021 aile içi şiddet raporunu tanıttı.
Raporda, Almanya’da 2019’da 139 bin 833 ve 2020’de 146 bin 655 olan aile içi şiddet vakaları 2021’de 143 bin 16 olarak tespit edildi.
Bu vakalarda 143 bin 604 kişiye şiddet uygulandığı aktarılan raporda aile içi şiddet mağdurlarının yüzde 80,3’ünün kadın olduğu vurgulandı.
Raporda, şiddetin yüzde 70’inin mevcut veya eski eş tarafından gerçekleştirildiği, şiddet suçlarının yüzde 59,6’sının kasıtlı yaralama, yüzde 24,2’sinin tehdit ve taciz, yüzde 12,2’sinin ağır yaralama, yüzde 2,3’ünün tecavüz ve yüzde 0,3’ünün cinayet olduğu kaydedildi.
Raporda, Almanya’da 2021’de aile içi şiddet sonucunda 113’ü kadın olmak üzere 127 kişinin eşleri tarafından öldürüldüğü ifade edildi.
Aile Bakanı Paus, aile içi şiddetin toplumun her kesiminde ortaya çıktığını belirterek, "Almanya’da 2021’de saatte ortalama 13 kadın aile içi şiddetin mağduru oldu." dedi.
Paus, aile içi şiddetin vakalarının yüksek seviyede seyrettiğine işaret ederek, 2021’de bir önceki yıla göre aile içi şiddetin mağdurlarının oranının yüzde 3 oranında düştüğünü, ancak 2017’ye göre 2021’de mağdurların sayısının yüzde 3,4 artarak 139 binden 143 bine yükseldiğini anlattı.
Raporda açıklanan sayıların ilgili mercilere bildirilen ve tespit edilen sayılar olduğunu vurgulayan Paus, karanlıkta kalan şiddet olaylarının sayısının çok daha fazla olduğunu aktardı.
Paus, çok sayıda mağdurun aile içinde yaşananları anlatmadığına ve polise başvurmadığına dikkati çekerek, Aile Bakanlığının İçişleri Bakanlığı ve BKA ile gelecek yıl aile içi şiddete ilişkin bir araştırma yapacağını, bununla karanlıkta kalan aile içi şiddete ışık tutulmasının hedeflendiğini kaydetti.
İçişleri Bakanı Faeser de kadınlara yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, “Buna kararlılıkla karşı çıkmamız lazım.” dedi.
Faeser, kadına yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan erkeklerin suç işlediğini aktararak, bu olayların kovuşturulması gerektiğinin altını çizdi.
Aile içi şiddet yaşandığında sadece eşlerin değil, çocukların da etkilendiğine işaret eden Faeser, 2022 için açıklanacak raporda hem çocuklara hem de aile içinde yaşayan yaşlı insanlara yönelik şiddetin de yer alacağı bilgisini paylaştı.
Faeser, şiddet gören kadınların yalnız olmadığını, kadınlara destek olan ve danışmanlık hizmeti veren çok sayıda kurum ve kişilerin bulunduğunu söyledi.
Bakan Faeser, şiddet gören kadınlara polise gidip suç duyurusunda bulunma çağrısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.