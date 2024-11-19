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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz: Seyir füzesini tedarik etmeme kararımın arkasındayım

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmemesi kararının arkasında olduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Almanya Başbakanı Scholz: Seyir füzesini tedarik etmeme kararımın arkasındayım

Berlin

Başbakan Scholz, G20 Zirvesi için bulunduğu Brezilya'da basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'ya Taurus füzelerinin gönderilip gönderilmeyeceğinin sorulması üzerine Scholz, "Açıkça söylemek isterim ki bu seyir füzesini tedarik etmeme kararımın arkasındayım. Ancak Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağımıza, aksine Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir şekilde destekleyeceğimize dair kararımın da arkasındayım." dedi.

Scholz, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı ikili görüşmeye de değinerek, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta görevlendirilmesini gündeme getirdiğini ifade etti.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta görevlendirilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Scholz, "Bana göre bu, devam etmesine izin verilememesi gereken gerilimi artırıcı bir meseledir. Bu nedenle Asya da dahil olmak üzere herkesin endişe duyması gereken bir konu olduğuna inanıyorum. Bunu çok açık bir mesele haline getirdim ve çok güçlü bir şekilde vurguladım." diye konuştu.

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