Dolar
18.83
Euro
20.21
Altın
1,877.71
ETH/USDT
1,673.20
BTC/USDT
23,095.00
BIST 100
4,186.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır’da Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor Kurtarma ekipleri, Hatay Türkmenbaşı Caddesi Atatürk Bulvarı'nda 5 kişilik aileyi enkaz altından kurtarıyor Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nden geçen tren raylarının depremin etkisiyle yerinden oynayıp yana kaydığı görüldü
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, depremin ardından ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını yineledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bir kez daha teyit etti.

Cüneyt Karadağ   | 08.02.2023
Almanya Başbakanı Scholz, depremin ardından ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını yineledi

Berlin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, parlamentoda yaptığı konuşmada, milletvekillerine "Bu kadar acı ve yıkım karşısında şok olduk." dedi.

Türkiye ile dayanışma halinde olduklarını vurgulayan Scholz, "Hükümetimiz derhal Türk hükümetine destek sözü vermiştir. Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım telefon görüşmesinde, bunu bir kez daha teyit ettim." ifadesini kullandı.

Scholz, Alman arama kurtarma ekiplerinin ve teknik uzmanların deprem bölgesinde çalışmaya başladığını ve ilave ekiplerin de yolda olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında geçen günlerde gerçekleşen telefon görüşmesine övgüde bulunan Scholz, "Böyle bir felaket karşısında daha da yakınlaşmalı, birbirimize destek olmalıyız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu
Adana'da vatandaşlar kendilerine gelen yardımları diğer illerdeki depremzedelere gönderdi
IC Holding, 20 bine yakın vatandaşın barınma ihtiyacına destek verecek
Depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek
Cezayir Meclis Başkanı’ndan Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Benzer haberler

Cezayir Meclis Başkanı’ndan Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Cezayir Meclis Başkanı’ndan Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Almanya Başbakanı Scholz, depremin ardından ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını yineledi

THY tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasını kaldırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz onarıma devam etmektedir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz onarıma devam etmektedir
THY, 30 bin kişiyi deprem bölgesinden tahliye edecek

THY, 30 bin kişiyi deprem bölgesinden tahliye edecek
Avrupa Yerbilimleri Birliği yetkilisi De Batist, büyük hasarın depremlerin türünden kaynaklandığını anlattı

Avrupa Yerbilimleri Birliği yetkilisi De Batist, büyük hasarın depremlerin türünden kaynaklandığını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet