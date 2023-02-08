Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. günü
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ankara
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
6 bin 234 kişi hayatını kaybetti
AFAD'tan yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 648 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği, 37 bin 11 vatandaşın ise yaralandığı belirtilen açıklamada, depremzedelerin barınması için bölgede, 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı ifade edildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bölgede AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110'dur. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.
Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 402 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine, 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.
Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 104 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.
Erdoğan'ın, ilk olarak Kahramanmaraş kent merkezine ardından Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, en büyüğü Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde toplam 312 deprem meydana geldiği belirtildi.
Şanlıurfa'da arama-kurtarma ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda bir yaşındaki çocuğa 53 saat sonra ulaştı https://t.co/js47gdU3iv pic.twitter.com/EvcMR1EPB9— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 8, 2023
Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor
Göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri aralıksız çalışıyor.
Hatay'da enkaz altında kalan Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı https://t.co/GhuHLIMS10 pic.twitter.com/FEmiR9IzTH— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 8, 2023
Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'daki deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.
Adıyaman'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki Hacer Kaçmaz 47 saat sonra kurtarıldı https://t.co/9qJ28D2rXH pic.twitter.com/cmEFrzGT1f— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 8, 2023
Geceden itibaren Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen ekiplerin de deprem bölgesine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları hız kazandı.
TSK'nın "hava yardım koridoru" gece boyunca çalıştı
Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan "hava yardım koridoru" gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracıyla, arama kurtarma ekipleri, araçlar ve yardım malzemeleri taşındı.
Kahramanmaraş'ta kepçe operatörü Osman Aydemir, depremden 47 saat sonra babasının enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı https://t.co/Ni6hbV2q8l pic.twitter.com/l79Ga6tOXu— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 8, 2023
"Uçan kaleler" de deprem bölgesinde
MSB, 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personelin de arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.
TSK, bölgeye personel ve yardım malzemesi nakli için aralarında "uçan kale" olarak nitelendirilen CH-47 Chinook tipi helikopterlerin olduğu genel maksat helikopterleri de sevk ediyor.
Bölgeye destek ve yardım seferberliği
Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar da devam ediyor.
Vatandaşlar bebek bezi, battaniye, elektrikli ısıtıcı, temizlik ürünleri, kuru gıda ve birçok malzemeyi yardım noktalarına ulaştırdı.
Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı
Depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 530'a, yaralananların sayısı ise 4 bin 645'e yükseldi.