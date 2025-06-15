Almanya Başbakanı Merz, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini ifade etti
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini belirtti.
Berlin
Başbakanlıktan yapılan açıklamada Merz'in Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştüğü ve görüşmede İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.
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Heysem ve Merz’in, şu anda önceliğin çatışmanın genişlemesini engellemek olduğu konusunda hemfikir oldukları belirtildi.
Görüşmede, her iki liderin çatışmanın sona erdirilmesi için diplomatik yollara katkı sağlamaya hazır olduklarını yineledikleri ve Merz'in İran'ın nükleer programını sonlandırmak için Umman'ın arabuluculuk çabalarına teşekkür ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.