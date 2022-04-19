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Fenerbahçe Futbol Takımı, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile “Ukrayna’da Barış” temasına dikkat çekmek için özel maçta karşı karşıya geldi. Maçın ardından Shakhtar Donetsk kalecisi ve takım kaptanı Andriy Pyatov açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

Alman Henkel, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerine son verecek

Bahattin Gönültaş   | 19.04.2022
Alman Henkel, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerine son verecek

Berlin

Alman tüketici ürünleri şirketi Henkel, Rusya'dan tamamen çekileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Henkel yönetimi, Ukrayna'daki savaşın mevcut gelişmelerini göz önünde bulundurarak Rusya'daki ticari faaliyetlere son verme kararı aldı." denildi.

Söz konusu kararın uygulanması için şirketin hazırlık yaptığı belirtilen açıklamada, ülkeden ayrılma süreci tamamlanana kadar Rusya'daki 2 bin 500 çalışanın maaşlarının ödenmeye devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'dan tamamen çekilme kararının finansal olarak etkisinin şu anda hesaplanamadığı kaydedildi.

Henkel, 30 yılı aşkın süredir Rusya'da faaliyet gösteriyor. Rusya'da Henkel'in üretim tesisi de bulunuyor. Savaştan önce şirketin gelirlerinin yaklaşık yüzde 5'i Rusya pazarından geliyordu.

Düsseldorf merkezli şirket, savaşın başlamasının ardından Rusya'daki tüm yatırımlarını geçen ay durdurmuştu ancak ev ve kişisel bakım ürünleri gibi günlük ürünlerin tedarikini sağlamaya devam etmişti.

Şirketin bu ayın başında gerçekleşen yıllık genel kurul toplantısında Henkel yönetimi, kısıtlamalarla Rusya'da iş yapmaya devam etmek istediklerini açıklamıştı.


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