Euro
7.94
Dolar
6.85
BIST 100
118,203.92
Altın
1,848.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi’ndeki incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı
logo
Dünya

Alman Federal Suç Dairesinin WhatsApp mesajlarını okuyabildiği iddiası

Almanya'da İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Suç Dairesinin WhatsApp mesajlarını takip edebildiği iddia edildi.

Cüneyt Karadağ   | 22.07.2020
Alman Federal Suç Dairesinin WhatsApp mesajlarını okuyabildiği iddiası

Berlin

Batı Alman Televizyon Kurumu (WDR) ve Bavyera Televizyon Kurumunun (BR) ortak haberinde, Federal Suç Dairesinin (BKA) "Bilgi Teknolojisi İzleme" biriminin şifrelenmiş WhatsApp sohbetlerini almanın bir yolunu bulduğu belirtildi. 

BKA'nın şüphelendikleri kişilerin mesajlarına herhangi bir casus yazılım yüklemeden "WhatsApp Web" sistemini kullanarak ulaşabildiği ileri sürülen haberde, kurum içi yazışmalarda, "BKA, WhatsApp hesabından gelen metin, video, görüntü ve kısa sesli mesajların gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan bir metoda sahiptir. Şüphelenilen kişinin rehberindeki kişiler de bu şekilde bilinir hale getirilebilir." ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Martina Renner, duruma tepki göstererek terörle mücadele bağlamında kişisel yazışmaların takibinin ancak hakim kararıyla olabileceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Singapur'da bir Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde test edilecek
İran Dahiliye Uzmanları Derneği Başkanı: İran'da virüs kurbanlarının artışından devlet sorumludur
Kolombiya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 219 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta Kurban Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Benzer haberler

Alman Federal Suç Dairesinin WhatsApp mesajlarını okuyabildiği iddiası

Alman Federal Suç Dairesinin WhatsApp mesajlarını okuyabildiği iddiası