Dolar
34.04
Euro
37.50
Altın
2,505.75
ETH/USDT
2,336.20
BTC/USDT
56,971.00
BIST 100
9,674.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Alman Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi: Müslümanların ayrımcılığa uğradığını gözlemliyoruz

Almanya’da Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, ülkede Müslümanların yoğun bir şekilde ayrımcılığa uğradığını gözlemlediklerini söyledi.

Erbil Başay  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Alman Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi: Müslümanların ayrımcılığa uğradığını gözlemliyoruz

Berlin

Ataman, başkent Berlin’de Alman hükümetinin Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı ve Irkçılıkla Mücadele Sorumlusu Reem Alabali-Radovan, Antiziganizmle Mücadele Sorumlusu Mehmet Daimagüler, Antisemitizm Sorumlusu Felix Klein, Cinsiyet Çeşitliliği Sorumlusu Sven Lehman ve Engelliler Sorumlusu Jürgen Dusel ile düzenlediği basın toplantısında ülkedeki ayrımcılığa ilişkin hazırlanan raporu tanıttı.

Bu raporun Federal Meclis’e (Bundesliga) sunulacağını aktaran Ataman, ülkede ayrımcılığa uğradığını ifade eden insanların sayısının giderek arttığını, nefret suçlarının da çoğaldığını belirtti.

Ataman, insanları ayrımcılığa karşı koruması gereken Eşit Muamele Yasası’nın zayıf ve noksan olduğunu aktardı.

2021-2023 yıllarında 20 binin üzerinde ayrımcılığa ilişkin şikayet aldıkları bilgisini paylaşan Ataman, Müslüman karşıtı ırkçılığa dayalı ayrımcılık şikayetlerinin de arttığını kaydetti.

Genel ırkçılık alanında bakıldığında Müslüman karşıtı ırkçılıkla ilgili şikayetlerin yine de az olduğunu, bunun da insanların Eşit Muamele Yasası’nın var olduğunu bilmediklerinden kaynaklanmış olabileceğini ifade eden Ataman, “Almanya'da Müslümanların yoğun bir ayrımcılığa maruz kaldığını gözlemliyoruz. Bunu başka araştırmalardan ve iş yerlerindeki (ayrımcılık) olaylarından biliyoruz.” dedi.

Ataman, özellikle de başörtülü kadınların ayrımcılığa uğradığına işaret ederek “Son yıllarda kamusal alanda da ayrımcılığa uğrayan insanları görüyoruz.” ifadesini kullandı.

Kamusal alanda, özellikle eğitim alanında, Eşit Muamele Yasası’nın geçerli olmadığını belirten Ataman, bunun için de insanların Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne şikayette bulunmadığını kaydetti.

Ataman, Thüringen ve Saksonya’da 1 Eylül'de yapılan ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin birinci çıktığı eyalet seçimlerine de değinerek, Almanya’da 1945’ten sonra ilk kez aşırı sağcıların bir seçimi kazanmasının yeni bir dip nokta olduğuna işaret etti.

“Görünüşe göre, aşırı sağcılar seçimlerde ne kadar başarılı olursa, insanlar onların tutumlarını o kadar meşru buluyor.” diye konuşan Ataman, insanların bu gelişmelerden etkilendiğini vurguladı.

Ataman, “ülkenin ayrımcılık kriziyle karşı karşıya” olduğunun altını çizerek, “Pek çok insan kendisine, ‘Burada hala güvende miyim? Almanya beni ve ailemi korumak için ne yapıyor? diye soruyor. Bunlar meşru sorular.” şeklinde konuştu. Bu soruların siyasetçiler tarafından cevaplanması gerektiğine dikkati çeken Ataman, Eşit Muamele Yasası’nın çoğu zaman insanları korumadığını söyledi.

Alman hükümetinin Eşit Muamele Yasası’nı yenilemeyi geciktirdiğini ve sürüncemede bıraktığını aktaran Ataman, "Almanya'da insanların ayrımcılığa karşı gerektiği gibi korunması konusunda anlaşma sağlanamıyor.” dedi.

Ataman, hükümetin koalisyon sözleşmesinde verdikleri sözü yerine getirerek Eşit Muamele Yasası’nın yenilenmesi çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında "gizlilik" uyarısı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısından kaçan çocuğun trafikte atlattığı tehlike kamerada
THY'ye "Airline Economics" platformundan üç ödül

Benzer haberler

Alman Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi: Müslümanların ayrımcılığa uğradığını gözlemliyoruz

Alman Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi: Müslümanların ayrımcılığa uğradığını gözlemliyoruz

Almanya'da yapılan araştırmaya göre, ordu savaşa hazır değil

Volkswagen'in Almanya'daki fabrikalarını kapatma kararı otomotiv piyasasında "deprem" etkisi oluşturdu

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Erzurum'a "zorunlu iniş yapan" yolcular Hindistan'dan gelen uçakla Frankfurt'a gitti

Erzurum'a "zorunlu iniş yapan" yolcular Hindistan'dan gelen uçakla Frankfurt'a gitti
Almanya’daki Harz Dağları’nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Almanya’daki Harz Dağları’nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet