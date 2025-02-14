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Dünya

Akdeniz'de ticari yük gemisiyle çarpışan ABD Donanmasına ait uçak gemisinin görüntüsü paylaşıldı

ABD Donanmasına ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın, Akdeniz'de ticari yük gemisi "Beşiktaş-M" ile çarpışmasının ardından aldığı hasara ilişkin görsel paylaşıldı.

Damla Delialioğlu, Ayşe İrem Tiryaki  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Akdeniz'de ticari yük gemisiyle çarpışan ABD Donanmasına ait uçak gemisinin görüntüsü paylaşıldı

Ankara

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Hizmeti'nin (DVIDS) internet sitesinde, çarpışmanın ardından hasar alan uçak gemisinin fotoğrafı yer aldı.

Görselde, "Nimitz" sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın, kaza sonucunda dış kısmında hasar olduğu görülüyor.

Kaza

"Nimitz" sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın (CVN 75), Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında faaliyet gösterirken "Beşiktaş-M" adlı ticari yük gemisiyle çarpıştığı belirtilmişti.

İnternetteki açık kaynaklarda, "Beşiktaş-M" isimli ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve Panama bayraklı olduğu görülüyor.

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