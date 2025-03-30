Dolar
37.98
Euro
41.13
Altın
3,085.45
ETH/USDT
1,813.60
BTC/USDT
82,573.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamasına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin "yok" hükmünde olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamasına tepki

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi, tüm insanlığın düşmanıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamasını "küstahça" olarak nitelendirdi ve reddetti
Emine Erdoğan'dan ABD'deki programlarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun diplomasi trafiği
Tekirdağ'da dolu etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşanan olaylar soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamasına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamasına tepki

Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamasını "küstahça" olarak nitelendirdi ve reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı binasına yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı binasına yansıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ramazanı da gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler sebebiyle buruk geçirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ramazanı da gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler sebebiyle buruk geçirdik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet