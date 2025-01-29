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Dünya

Air France, 1 Şubat’tan itibaren Beyrut seferlerine başlayacak

Fransız hava yolu şirketi Air France’ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a seferlerine 1 Şubat’ta başlayacağı bildirildi.

Esra Taşkın  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Air France, 1 Şubat’tan itibaren Beyrut seferlerine başlayacak

Fransa

RFI medyasının haberine göre, Air France, 1 Şubat’tan itibaren Fransa'nın başkenti Paris ile Beyrut arasındaki uçuşlarına yeniden başlayacağını açıkladı.

Şirket başlangıçta, 2 başkent arasında haftada 5 sefer düzenleyecek.

Air France, Eylül 2024’te Beyrut’a uçuşlarını askıya almıştı.

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