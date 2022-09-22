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Dünya

Afrika ülkeleri güvenlik için büyük miktarda para harcamak zorunda kalıyor

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Afrika kıtasında artan terörizm olayları nedeniyle ülkelerin güvenlik için büyük miktarda para harcamak zorunda kaldığını söyledi.

Adam Abu-bashal   | 22.09.2022
Afrika ülkeleri güvenlik için büyük miktarda para harcamak zorunda kalıyor

Abuja

Akufo-Addo, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul görüşmelerinde konuşma yaptı.

Başkan Akufo-Addo, terörist baskının Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) üçünde askeri yönetimin mutsuz bir şekilde yeniden ortaya çıkması için bir bahane sağladığını belirtti.

Afrika'daki artan terörizm olayları nedeniyle ülkelerin güvenlik için büyük miktarda para harcamak zorunda kaldığının altını çizen Akufo-Addo, "Bu paralar, gençlerimizi eğitmek ve onlara beceri kazandırmak için harcayabiliriz. Ayrıca bu paralar ülkemizde yollar, köprüler, hastaneler ve benzeri altyapıları inşa etmek için kullanabiliriz." dedi.

Akufo-Addo, Afrika kıtasındaki güvenlik sorunlarının küresel olduğunu ve küresel bir çözüm için dünya toplumunun ilgisini hak ettiğini vurguladı.

"Rusya-Ukrayna savaşını doğrudan Afrika'da hissediyoruz"

Akufo-Addo, Rusya-Ukrayna savaşın Gana da dahil olmak üzere Afrika ülkelerinin ekonomilerini etkilediğini ifade etti.

Savaşın tam Gana ve diğer Afrika ülkeleri Kovid_19 salgınından çıkmaya çalışırken meydana geldiğini aktaran Akufo-Addo, "Biz bu ekonomik zorluklarla boğuşurken, çıkan bu savaşı durumu daha da kötüleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşını doğrudan Afrika'da hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Akufo-Addo, Ukrayna'ya isabet eden her kurşun Afrika ülkelerinin cebine isabet ettiğini belirtti.


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