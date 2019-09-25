Afganistan'da seçim bürosuna bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Kandahar'daki seçim bürosuna düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kabil
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde seçim bürosuna düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandahar'ın 4. bölgesinde bulunan mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani'nin seçim bürosu girişine yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.
Barikzey, saldırıda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdiğini, 7 kişi de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı üstlenen olmadı
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi 28 Eylül'de yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.