Euro
6.26
Dolar
5.66
BIST 100
101,743.40
Altın
1,505.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tuzla'da fabrika yangını TEKNOFEST devam ediyor
logo
Dünya

Afganistan'da elektronik kimlik dağıtım merkezine intihar saldırısı

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde bulunan elektronik kimlik dağıtım merkezine intihar saldırısı düzenlendi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 18.09.2019
Afganistan'da elektronik kimlik dağıtım merkezine intihar saldırısı

Kabil

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde bulunan elektronik kimlik dağıtım merkezine intihar saldırısı düzenlendi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin, elektronik kimlik dağıtım merkezi girişinde, üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını söyledi.

Patlamanın ardından diğer saldırganların merkeze girerek ateş açmaya başladığını ifade eden Hogyani, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin ulaştığını belirtti.

Hogyani, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi bulunmadığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi
İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor

Benzer haberler

Afganistan'da elektronik kimlik dağıtım merkezine intihar saldırısı

Afganistan'da elektronik kimlik dağıtım merkezine intihar saldırısı

Afganistan'da kanlı gün: 48 ölü

Kabil'deki ABD büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı: 22 ölü

Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı

Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı
Avrupa'ya düzensiz göçleri Türkiye önlüyor

Avrupa'ya düzensiz göçleri Türkiye önlüyor
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili belirsizlik hala sürüyor

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili belirsizlik hala sürüyor