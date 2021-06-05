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Dünya

Afganistan’da ordunun Taliban’a yönelik hava saldırılarında aralarında sivillerin de olduğu en az 20 kişi öldü

Afganistan ordusunun ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban militanlarını hedef alan hava saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Şeyma Uzundere   | 05.06.2021
Afganistan’da ordunun Taliban’a yönelik hava saldırılarında aralarında sivillerin de olduğu en az 20 kişi öldü Fotoğraf: Zabihullah Ghazi/AA

Ankara

Ordudan yapılan açıklamada, Helmand vilayetinin Nahr Saraj bölgesinde terk edilmiş askeri üssü yağmalayan Taliban militanlarına yönelik hava saldırılarında 20 militanın öldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ölenler arasında "yağmalama" sırasında civarda bulunan "birkaç sivilin" de olduğu kaydedildi.

Buna karşılık Taliban, ordunun düzenlediği hava saldırısında 30 kişinin öldüğünü ve hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu iddia etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afgan ordusunu sivilleri hedef almakla suçladı.

Nahr Saraj bölgesinde telefon hatları çalışmadığı için yetkililere ulaşılamıyor.

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