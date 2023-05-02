Dolar
19.47
Euro
21.46
Altın
2,016.64
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,506.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Burns: Çin ile görüşmeye hazırız

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin ile artan gerilimlere karşı iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini vurgulayarak, farklı düzeylerde diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Emre Aytekin  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
ABD'nin Pekin Büyükelçisi Burns: Çin ile görüşmeye hazırız

Pekin

CNN'in haberine göre, Büyükelçi Burns, merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Stimson Merkezi'nin düzenlediği etkinlikte çevrim içi konuştu.

ABD'nin iletişimin dondurulmasından yana olmadığını vurgulayan Burns, "İki hükümet arasında daha iyi iletişim kanalları, daha derin kanallar kurulması gerektiği görüşündeyiz. Çin ile görüşmeye hazırız, bundan asla çekinmiyoruz. Umarız Çin tarafı bu konuda bizimle mutabık olur." dedi.

Burns, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesinin yol açtığı kriz nedeniyle ertelenen Pekin ziyaretinin "şartlar uygun olduğunda" yeniden planlanacağını belirterek, kabine düzeyinde daha geniş tabanlı iletişime ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kabine üyeleri dahil ABD hükümeti yetkililerinin Pekin'deki muhataplarına erişim olanaklarında son dönemde gelgitler olduğuna işaret eden Burns, "Bu noktada temasların nasıl yeniden kurulacağını kestirmek kolay değil ancak biz hiçbir zaman ilişkilerin dondurulmasını desteklemedik." ifadelerini kullandı.

"Pelosi'nin ziyareti arifesinde iletişim koptu"

Burns, geçen yazın başında Pekin ile iletişimin daha rahat olduğu bir dönem yaşadıklarını fakat dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Çin ile ihtilaflı Tayvan'ı ziyaretinin arifesinde Çin tarafının iletişimi kopardığını belirtti.

Çin'de Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Ekim 2022'deki Ulusal Kongresinin ardından üst düzey Çinli yetkililerle yeniden görüşme olanağı bulduğunu aktaran Burns, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin lideri Şi Cinping ile Kasım 2022'de Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi'ndeki buluşmasının da "çok olumlu ve verimli bir temas" olduğunu kaydetti.

Burns, sonrasında Blinken'ın bu yılın şubat ayının başında planladığı ziyaretin yüksek irtifa balonu krizinin ardından ertelendiğini hatırlatarak, "Ancak son haftalarda, yaklaşık bir aydır, gerek benimle Çin Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkilileri arasında, gerekse de elçilik personeliyle bakanlıktaki muhatapları arasında tutarlı bir iletişim kurulmuş durumda." şeklinde konuştu.

Bu dönemde önemli mesajları, ticari görüşleri aktarma, bazen zor sorunlar üzerine uzun uzadıya konuşma olanağı bulduklarını kaydeden Burns, daha geniş kapsamlı ilişkiye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"Zelenksiy ile görüşme olumlu bir ilk adım"

Büyükelçi Burns, Devlet Başkanı Şi'nin 26 Nisan'da Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez görüşmesini "olumlu bir ilk adım" olarak niteledi.

ABD'nin Çin'i Rusya'yı Ukrayna'daki savaşı bitirmeye ikna etmesini umduklarını vurgulayan Burns, şunları kaydetti.

"Eğer Çin, Rusya'yı Ukrayna'da okulları, hastaneleri ve sivillerin yaşadığı apartmanları bombalamaktan vazgeçirebilirse iyi olacaktır. Yalnızca son bir iki ay içinde Rusya'nın Ukraynalı sivillere yönelik acımasız hava ve dron saldırıları yüzünden çok sayıda can kaybı yaşandı. Bizim ve eminim ki Avrupa ülkelerinin ve Ukrayna'nın da Çin'den istediği bu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 48 mahallede sürecek
Halkbank'tan ABD'deki tazminat talepli hukuk davasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Kara araçlarında motorlarımızı devreye almayı sürdürüyoruz
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı
TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Benzer haberler

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Burns: Çin ile görüşmeye hazırız

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Burns: Çin ile görüşmeye hazırız

Çin'de yeni kurulan özel şirketlerin sayısı ilk çeyrekte yüzde 10,7 oranında arttı

ABD Ukrayna'daki savaşta aralık ayından bu yana 20 binden fazla Rus askerinin öldüğünü açıkladı

Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle görüştü

Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle görüştü
Çin, "çocuk yetiştirme maliyetinin milli gelire oranla en yüksek ikinci ülke" oldu

Çin, "çocuk yetiştirme maliyetinin milli gelire oranla en yüksek ikinci ülke" oldu
Güney Kore liderinin ABD ziyareti, Kuzey Kore ve çip meselesiyle Çin'in gündemindeydi

Güney Kore liderinin ABD ziyareti, Kuzey Kore ve çip meselesiyle Çin'in gündemindeydi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet