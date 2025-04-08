Dolar
38.01
Euro
41.67
Altın
2,999.64
ETH/USDT
1,584.50
BTC/USDT
79,909.00
BIST 100
9,407.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran: ABD ile dolaylı görüşmeler 12 Nisan'da Umman'da yapılacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da başlayacağını duyurdu.

Ahmet Dursun  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
İran: ABD ile dolaylı görüşmeler 12 Nisan'da Umman'da yapılacak

Tahran

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran ve ABD, cumartesi Umman'da üst düzey dolaylı görüşmelerde bir araya gelecek. Bu bir fırsat olduğu kadar bir testtir de. Top ABD'nin sahasında." ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Tehditleri de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, önerdikleri dolaylı müzakere formatı için Washington'un kararını beklediklerini bildirmişti. Bekayi, arabuluculuk için Umman'ın öncelikli aday olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında görüşmenin doğrudan yapılacağını öne sürmüştü. Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da elektrik direğindeki patlama anları kamerada
Bakan Fidan: Irak'tan beklentimiz, DEAŞ'la nasıl mücadele ettiyse, PKK'yla da aynı mücadelenin verilmesi
Türkiye'de haber bültenleri yayınlarına İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecilerin haberleriyle başladı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti

Benzer haberler

İran: ABD ile dolaylı görüşmeler 12 Nisan'da Umman'da yapılacak

İran: ABD ile dolaylı görüşmeler 12 Nisan'da Umman'da yapılacak

Çin, Trump'ın tarife tehdidine yönelik "kararlı karşı tedbirler alacağını" bildirdi

ABD Kongre üyesi Tlaib, Trump yönetimini, İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağırdı

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkilerimiz var, o çok güçlü ve zeki biri

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkilerimiz var, o çok güçlü ve zeki biri
Netanyahu ile görüşen Trump'tan "İran'la bir anlaşma yapabiliriz" mesajı

Netanyahu ile görüşen Trump'tan "İran'la bir anlaşma yapabiliriz" mesajı
Asya ülkeleri, Trump'ın gümrük tarifelerine karşı ABD ile müzakere arayışında

Asya ülkeleri, Trump'ın gümrük tarifelerine karşı ABD ile müzakere arayışında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet