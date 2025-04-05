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Dünya

ABD'li yetkili Ortagus, Lübnan görüşmelerini yine "Davut Yıldızı" sembolüyle yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, şubat ayında yaptığı gibi Lübnan'daki görüşmelerini İsrail'in sembolü olan "Davut Yıldızı" sembollü takıyla yaptı.

Mahmut Geldi  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
ABD'li yetkili Ortagus, Lübnan görüşmelerini yine "Davut Yıldızı" sembolüyle yaptı

Beyrut

Ortagus, başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın ardından Başbakan Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanmasının ele alındığı görüşmelerde, Ortagus'un İsrail'in sembolü olan "Davut Yıldızı" sembolünün yer aldığı kolye taktığı görüldü.

Yerelin basındaki haberlerde, Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Selam'la görüşmelerindeki kolyesini açıkça gösteren Ortagus'un, Meclis Başkanı Berri ile görüşmesinde yakasının altına doğru gizlediğine işaret edildi.

Şubat ayında da başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Avn ve Meclis Başkanı Berri ile görüşen Ortagus, İsrail'i öven ifadeleri, İsrail bayrağındaki "Davut Yıldızı" sembollü yüzük takması ve Hizbullah’ın yeni kurulacak hükümette olmayacağı açıklaması dikkati çekmişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

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