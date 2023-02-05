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Dünya

İsrail, Ukrayna'ya Demir Kubbe hava savunma sistemini gönderme ihtimalini inceleyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ukrayna'ya Demir Kubbe hava savunma sistemini gönderme ihtimalini inceleyeceğini ifade etti.

Esra Taşkın   | 05.02.2023
İsrail, Ukrayna'ya Demir Kubbe hava savunma sistemini gönderme ihtimalini inceleyecek

Paris

Netanyahu, Paris'te ziyareti kapsamında Fransız LCI kanalına verdiği röportajda, Ukrayna-Rusya Savaşı ve İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili Netanyahu, "Bunun son bulması için hepimizin rol oynaması gerekiyor." dedi. Netanyahu, Ukrayna'nın yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"(Ukrayna'yı silahlandırma) meselesini ulusal çıkarımız doğrultusunda inceliyoruz, özellikle de İsrail Hava Kuvvetleri ve Rusya Hava Kuvvetleri arasındaki operasyonel yakınlık. (Rusya'nın) uçakları, Suriye hava sahasında faaliyet gösteriyor, bugüne kadar herhangi bir çatışmadan kaçındık. Rusya'yla askeri çatışmayı istemiyoruz. İran'ın bize saldırmak için kullandığı askeri pozisyonları yok etmek için şimdiye kadar Suriye hava sahasını paylaştık."

Netanyahu, ülkesinin dikkate alması gerektiği hususlar bulunduğuna işaret etti.

Bir gazetecinin, Demir Kubbe hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermeyi düşünüp düşünmediklerine ilişkin sorusuna Netanyahu, "Evet, düşünüyorum." yanıtını verdi.

Netanyahu, hükümetinin neredeyse oluştuğunu belirterek, ardından genel siyasi yönelimlerini belirleyeceklerini ve bu konuyu inceleyeceklerini aktardı.

Demir Kubbe hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermeye ilişkin kesin şekilde söz veremeyeceğini vurgulayan Netanyahu, Ukrayna ve Rusya'nın talep etmesi, ABD'nin olumlu bakması gibi farlı koşullar bir araya gelirse Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk rolünü üstlenmeyi kabul etmeyi değerlendireceğini kaydetti.

Netanyahu, İran'ın İsrail sınırına Şiilerden oluşan 100 bin kişilik milis konuşlandırmasına izin veremeyeceklerini söyleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Suriye'deki işlerinize karışmıyoruz ve bunun karşılığında bizi rahat bırakın." dediğini aktardı.

"İran'da her patlama olduğunda İsrail parmakla gösteriliyor"

28 Ocak'ta İsfahan kentinde bir askeri tesise düzenlenen saldırıdan İsrail'in sorumlu olup olmadığı sorusuna Netanyahu, "Spesifik eylemler hakkında yorum yapmıyorum. İran'da her patlama olduğunda İsrail parmakla gösteriliyor. Bazen (bu) doğru, bazen de (doğru) değil." cevabını verdi.

Netanyahu, iktidarda olduğu zamanlarda İran'ın nükleer silahı veya İsrail'i tehlikeye atabilecek silahları elde etmesini engellemeyi siyaset edindiğini kaydetti.

İsrail ve Filistin arasındaki son günlerdeki gerilimlere işaret eden Netanyahu, Filistin meselesinin çözülmesi için önce İsrail ve Arap ülkeleri arasında barışın sağlanması gerektiği yorumunu yaptı.

Netanyahu, İsrail ve Suudi Arabistan arasında barış imzalanmasının düşünüldüğünden daha yakın olabileceğini belirtti.

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