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Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD'li üst düzey yetkili Ortagus ile görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ile görüştü.

Faruk Hanedar  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD'li üst düzey yetkili Ortagus ile görüştü

Kudüs

Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'dan İsrail'e gelen Ortagus ile "iyi bir toplantı" yaptıklarını kaydetti.

Toplantıda, Lübnan ile İsrail arasındaki Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'in Lübnan'daki durum hakkında bilgi verdiğini aktaran Saar, diğer bölgesel meseleleri de ele aldıklarını belirtti.

Saar, "İsrail'in Hizbullah'a karşı elde ettiği başarıların ardından Lübnan'da daha iyi bir gelecek ve belki de ülkelerimiz arasında daha iyi ilişkiler için bir fırsat var." iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde bölgede daha iyi bir gelecek inşa edeceklerini ileri süren Saar, bölgede ABD ile yakın bir şekilde çalışmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Ortagus, İsrail'den önce Lübnan'ı ziyaret etmişti. Başkent Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşen Ortagus'un, İsrail'i öven ifadeleri, İsrail bayrağındaki "Davut Yıldızı" sembollü yüzük takması ve Hizbullah’ın yeni kurulacak hükümette olmayacağı açıklaması dikkati çekmişti.

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