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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ateşkes anlaşmasının aşamaları arasında doğrudan geçiş olmadığını savundu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının aşamaları arasında doğrudan bir geçiş olmadığını ve bunun ABD tarafından yan bir mektupla güvence altına alındığını savundu.

Faruk Hanedar  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ateşkes anlaşmasının aşamaları arasında doğrudan geçiş olmadığını savundu

Kudüs

Saar, İsrail'i ziyaret eden Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile Batı Kudüs'te düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hakkında sorulan soruya yanıt veren Saar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan ve esirlerin serbest bırakılması karşılığında Ramazan ayı boyunca ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı (12-20 Nisan) süresince Gazze'de ateşkesi 50 gün uzatma teklifini kendilerinin kabul ettiklerini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürdü.

Saar, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini bu yüzden durduklarını ve taahhütlerini son güne kadar yerine getirdiklerini iddia etti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden gelen ve anlaşmanın aşamaları arasında doğrudan bir geçiş olmadığını "açıkça belirten bir yan mektubun" varlığından söz eden Saar, esirlerin serbest bırakılması karşılığından ikinci aşama dahil müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarını savundu.

Saar, Hırvat mevkidaşına da bu konularda bilgi verdiğini söyledi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması dün sona erdi.

Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engelledi.

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