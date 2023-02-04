Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,677.70
BTC/USDT
23,425.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, hava sahasındaki Çin "casus balonunu" düşürdü

ABD hava sahasındaki Çin "casus balonu" Amerikan ordusu tarafından vurularak düşürüldü.

Tuğçenur Akgün   | 04.02.2023
ABD, hava sahasındaki Çin "casus balonunu" düşürdü Fotoğraf: Peter Zay - AA

New York

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çin'in başkenti Pekin'e yapacağı ziyaretini ertelemesine neden olan ABD semalarındaki Çin "casus balonu" Amerikan karasularında Atlantik okyanusu üzerine çıktığında Amerikan ordusuna ait jet uçaklar tarafından vurularak düşürüldü.

"Üç okul servisi otobüsü büyüklüğünde" olduğu ve 60 bin fit yükseklikte uçtuğu belirtilen balondan geriye kalan enkazın çıkarılması çalışmaları devam ediyor.

Balonun düşürülmesi operasyonu için yerel saatle 13.50'de ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Savunma Bakanlığının güvenlik çabalarını desteklemek için" Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerindeki üç havaalanından kalkış ve varış seferlerini durdurduğunu, hava sahasının da uçuşa kapatıldığını açıklamıştı.

ABD ile Çin arasındaki son gerginlik: "Casus balon"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı. Başkan Biden da bugün konuya ilişkin ilk yorumunu yaparak, "(Casus balonun) İcabına bakacağız." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Bursa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi öldü
Diyarbakır'da yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle şarampole düştü
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara "olumsuz hava koşulları" uyarısı
İletişim Başkanlığından Estonya'da "Dünyadaki Seçim Süreçlerinde Enformasyon Güvenliği" paneli

Benzer haberler

ABD, hava sahasındaki Çin "casus balonunu" düşürdü

ABD, hava sahasındaki Çin "casus balonunu" düşürdü

ABD'nin kuzeydoğusunda "tehlikeli derecede dondurucu soğuklar" hakim

Biden'dan ABD hava sahasındaki Çin balonuyla ilgili ilk yorum: İcabına bakacağız

ABD-Çin ilişkilerini rotasından çıkaran "fors majör": Yüksek irtifa balonu krizi

ABD-Çin ilişkilerini rotasından çıkaran "fors majör": Yüksek irtifa balonu krizi
BM, ABD hava sahasına giren "Çin casus balonu" nedeniyle artan gerilimden endişeli

BM, ABD hava sahasına giren "Çin casus balonu" nedeniyle artan gerilimden endişeli
Pentagon: Latin Amerika üzerinde başka bir Çin casus balonu uçuyor

Pentagon: Latin Amerika üzerinde başka bir Çin casus balonu uçuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet