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Ekonomi

Çin'in döviz rezervleri martta 3 trilyon 240 milyar dolara ulaştı

Ülkenin döviz rezervleri, 16 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

Emre Aytekin  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Çin'in döviz rezervleri martta 3 trilyon 240 milyar dolara ulaştı

Pekin

Çin'in döviz rezervi varlıklarının, mart ayında 3 trilyon 240 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Mart 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, mart sonunda bir önceki aya göre 13,4 milyar dolarlık artış kaydetti.

Şubat ayına kıyasla yüzde 0,42 artış gösteren rezervlerin toplam değeri 3 trilyon 240 milyar dolara ulaştı.

Çin'in döviz rezervleri, 16 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

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