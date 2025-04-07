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Dünya

ABD Adalet Bakanı Bondi, Trump'ın üçüncü dönem başkanlığının Anayasa'ya "ağır yük" olacağı görüşünde

ABD Başkanı Donald Trump'ın üçüncü dönem başkanlığına ilişkin tartışmalar sürerken, Adalet Bakanı Pam Bondi, Trump'ın başkanlığının bir dönem daha uzatmasının Anayasa üzerine "ağır yük" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Damla Delialioğlu, Ecem Şahinli Ögüç  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
ABD Adalet Bakanı Bondi, Trump'ın üçüncü dönem başkanlığının Anayasa'ya "ağır yük" olacağı görüşünde

Ankara

"Fox News Sunday" programına katılan Bondi, Trump'ın üçüncü kez başkanlığa aday olabileceğine ilişkin söylemini değerlendirdi.

Bondi, Anayasa'ya göre iki dönem ile sınırlandırılmış olan başkanlık süresinin uzatılmasının Anayasa üzerinde ciddi bir yük yaratacağını belirtti.

Adalet Bakanı Bondi, Trump'ın başkanlık süresi hakkında "Büyük ihtimalle bu dönemden sonra görevi sona erecek." ifadesini kullandı.

Trump NBC News kanalına verdiği röportajda, üçüncü dönem başkanlık yapma isteği konusunda "şaka yapmadığını" dile getirmiş, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var." demişti.

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