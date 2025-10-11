ABD'nin Mississippi eyaletinde silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
ABD'nin Mississippi eyaletinde bir lisede oynan maç sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
New York
Leland Belediye Başkanı John Lee yaptığı açıklamada, silahlı saldırının, dün gece Leland kentinde bir lisede oynanan maç sırasında gerçekleştiğini söyledi.
Lee, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırı ile ilgili gözaltına alınan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.