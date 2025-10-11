Dolar
Dünya

ABD'nin Mississippi eyaletinde silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir lisede oynan maç sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Islam Doğru  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
ABD'nin Mississippi eyaletinde silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

New York

Leland Belediye Başkanı John Lee yaptığı açıklamada, silahlı saldırının, dün gece Leland kentinde bir lisede oynanan maç sırasında gerçekleştiğini söyledi.

Lee, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırı ile ilgili gözaltına alınan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.​​​​​​​

