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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD'nin İran'a saldırılardaki zamanlamayla "beklenmedik bir durum yaratmayı" amaçladığı iddiası

ABD'nin, İran'a müdahaleyle ilgili kararın iki hafta içinde verileceğini açıklamasının ardından bugün İran'daki nükleer tesislere saldırılar düzenlenmesindeki amacın "hiç kimsenin beklemediği bir durum yaratmak" olduğu iddia edildi.

Emirhan Demir  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
ABD'nin İran'a saldırılardaki zamanlamayla "beklenmedik bir durum yaratmayı" amaçladığı iddiası

Ankara

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Başkan Donald Trump yönetiminden kıdemli yetkililere ve konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'ın 19 Haziran'da İran'a saldırı kararının iki hafta içinde verileceğini açıklamasının ardından bugün İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan'daki 3 nükleer tesise düzenlenen operasyonun arka planı ele alındı.

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Habere göre, yetkililer, Trump'ın 17 Haziran'da Durum Odasındaki bir toplantıda, İran'a yönelik saldırı planlarını onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programına son verip vermeyeceğini değerlendirmek için nihai kararını açıklamadığını belirtti.

Ancak Trump'ın dün New Jersey'de özel bir toplantı düzenlediğini ve burada "birkaç saat içinde saldırı emri" verdiğini aktaran yetkililer, yönetimin amacının "hiç kimsenin beklemediği bir durum yaratmak" olduğunu ifade etti.

Yetkililer, Trump yönetiminin Tahran ile temas kurarak saldırıların "tek seferlik" olduğunu ve "rejim değiştirmeye yönelik bir savaşın başlangıcı olmadığını" söylediğini ifade etti.

Bir savunma yetkilisi, saldırılarda Fordo Nükleer Tesisine karşı bir düzine ve Natanz Nükleer Tesisine karşı ise iki GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" sığınak avcısı (bunker buster) mühimmat kullanıldığını kaydetti. Böylece bu mühimmat, tarihte ilk kez kullanılmış oldu.

Trump'ın operasyondan sonra Netanyahu ile görüştüğü iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 9 Haziran'da İran'a saldırıya hazırlanıldığını Trump'a bildirdiğini aktaran yetkililer, Trump'ın buna karşılık "Tahran ile diplomasiyi biraz daha sürdürme" niyetini ifade ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, 3 gün sonra Netanyahu'nun Trump ile yeniden görüştüğünü ve bu kez İran'a saldırıları en yakın zamanda düzenlemekte kararlı olduklarını söylediğini belirtti. Trump'ın bu görüşmede, ABD'nin saldırılara engel olmayacağını ama destek de vermeyeceğini vurguladığı kaydedildi.

Yetkililer, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen operasyonun ardından Trump'ın Netanyahu ile telefonda görüştüğü, Netanyahu'nun "inanılmaz derecede müteşekkir" olduğunu söylediğini aktardı.

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