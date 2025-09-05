Dolar
41.25
Euro
48.40
Altın
3,592.94
ETH/USDT
4,287.00
BTC/USDT
110,738.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşuyor
logo
Dünya

ABD'nin Georgia eyaletindeki Hyundai tesisinde 475 kişi göçmenlik polisi tarafından gözaltına alındı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerinin, Georgia eyaletindeki Hyundai elektrikli araç bataryası üretim tesisine baskın düzenleyerek 475 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Islam Doğru  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
ABD'nin Georgia eyaletindeki Hyundai tesisinde 475 kişi göçmenlik polisi tarafından gözaltına alındı

New York

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, eyaletin Ellabell kentinde bulunan Hyundai elektrikli araç bataryası üretim tesisine "yasa dışı istihdam uygulamaları ve diğer ciddi federal suçlarla ilgili iddialara yönelik devam eden bir cezai soruşturmanın parçası olarak" ICE polisinin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve eyalet polisi eşliğinde baskın düzenlediği belirtildi.

Baskının soruşturma kapsamında yargıç tarafından verilen arama emriyle gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, vizelerinin süresi geçmiş veya yasa dışı olarak tesiste bulunan 475 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, gözaltına alınanların, Hyundai'nin yanı sıra çeşitli aracı şirketlere de çalıştığı kaydedildi.

Hyundai tarafından yapılan yazılı açıklamada da "durumun yakından takip edildiği ve özel koşulları anlamak için çalışmaların sürdüğü" belirtilerek "Bugün itibarıyla, gözaltına alınanların hiçbirinin doğrudan Hyundai Motor Company'de çalışmadığını anlıyoruz." ifadesine yer verildi.

İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin, söz konusu soruşturma ve baskınla ilgili daha ayrıntılı bilgi paylaşmak üzere basın toplantısı planladığı bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Yaşlı hizmetlerinde hedefimiz, büyüklerimizi geleceğin asli aktörleri haline getirmek
Sahte belgelerle şirketleri ele geçiren suç örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü
8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Hafta sonu itibarıyla sıcaklıklar kademeli olarak düşecek

Benzer haberler

ABD'nin Georgia eyaletindeki Hyundai tesisinde 475 kişi göçmenlik polisi tarafından gözaltına alındı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Hyundai tesisinde 475 kişi göçmenlik polisi tarafından gözaltına alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet