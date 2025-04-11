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Dünya

ABD'nin Florida eyaletinin güneyinde düşen uçaktaki 3 kişi öldü

ABD'nin Florida eyaletinin güneyinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Furkan Mercan  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
ABD'nin Florida eyaletinin güneyinde düşen uçaktaki 3 kişi öldü Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

Ankara

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Cessna 310 tipi bir uçağın, Boca Raton Havaalanı'ndan kalkışı sonrası yerel saatle 10.12'de düştüğünü doğruladı.

Tallahassee Uluslararası Havaalanı'na gitmeyi planlayan uçakta üç kişinin bulunduğu aktarıldı.

Uçağın, Boca Raton'da bir otoyola düştüğü ve bir arabaya çarparak alev aldığı belirtildi.

Kazada uçaktaki üç kişinin yaşamını yitirdiği, uçağın çarptığı bölgede bir kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

İhbar sonrası itfaiye birimleri olay yerine sevk edildi.

Olay sonrası Boca Raton Havaalanı yakınlarında "Interstate 95" dahil birkaç kara yolunun kapatıldığı belirtildi.

Boca Raton Belediye Başkanı Scott Singer, yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Singer, acil müdahale ekipleri ve yetkililerle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Düşüncelerimiz bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte." dedi.

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