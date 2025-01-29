ABD'nin doğu kesimlerini etkisi altına alan soğuklar, Niagara Şelaleleri'nde kısmi donmaya yol açtı
ABD'nin New York eyaletindeki ünlü Niagara Şelaleleri'nde meydana gelen kısmi donma havadan görüntülendi.
New York
ABD’nin doğu kesimlerini etkisi altına alan aşırı soğuklar, New York eyaletindeki ünlü Niagara Şelaleleri'nde kısmi donmaya yol açtı.
Şelalenin akışı devam etse de, kenarlarında ve çevresindeki kayalıklarda buz kütleleri oluştu.
Turistlerin ilgisini çeken manzara dron ile görüntülendi.