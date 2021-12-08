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Dünya

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Etiyopya'daki krizin çözümü için Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman, Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmaların çözümüne yönelik görüşmeler için Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Hakan Çopur   | 08.12.2021
ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Etiyopya'daki krizin çözümü için Türkiye'yi ziyaret edecek

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde Etiyopya'daki krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki çatışmaların sona ermesinin askeri bir çözümden geçmediğini vurgulayan Price, diplomatik yolları daha fazla kullanarak soruna çözüm bulmak istediklerini kaydetti.

Price, Etiyopya'nın kuzeyinde artan çatışmaların diplomasiyle çözümü için ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman'ın Türkiye, Mısır ve BAE'ye giderek buradaki muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

ABD'li sözcü, diplomatik anlamda mesafe katedilebilmesi ve çatışmaların sona erdirilebilmesi için Feltman'ın görüşmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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