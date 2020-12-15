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Dünya

ABD'li ve İsrailli yetkililer gelecek salı Fas'a gidecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner liderliğindeki ABD'li ve İsrailli üst düzey delegasyonun, gelecek hafta İsrail ve Fas arasındaki normalleşme görüşmeleri için Rabat'a gideceği bildirildi.

Dildar Baykan   | 15.12.2020
ABD'li ve İsrailli yetkililer gelecek salı Fas'a gidecek

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner liderliğindeki ABD'li ve İsrailli üst düzey delegasyonun, gelecek hafta İsrail ve Fas arasındaki normalleşme görüşmeleri için Rabat'a gideceği bildirildi.

ABD basınına konuşan kaynaklar, Trump'ın İsrail ve Fas'ın ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından ilk ziyaretin gerçekleşeceğini belirtti.

Kushner'in önderliğindeki ABD heyetinin pazartesi günü İsrail'e giderek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşeceği kaydedildi.

Ardından İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat'ın da yer alacağı ABD'li ve İsrailli yetkililerden oluşan heyetin salı günü, Tel Aviv'den Rabat'a ilk seferini yapacak İsrail Havayolları uçuşuyla Rabat'a geçeceğini belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık Perşembe günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

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