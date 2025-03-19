Danimarka: Grönland'daki seçimlerde yabancı hükümet etkisi tespit edilmedi
Danimarka istihbaratı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "kontrolünü ele geçirmeye" yönelik tehditlerinin sürdüğü Grönland'daki seçimlerde herhangi bir yabancı hükümet etkisinin tespit edilmediğini açıkladı.
Ankara
NUUK (AA) - Danimarka Savunma İstihbarat Servisi (FE) ve Polis İstihbarat Servisinden (PET) Grönland'daki seçimlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, seçimleri yabancı bir hükümet ya da istihbarat servisinin sistematik ve koordineli şekilde etkilemeye çalıştığına ilişkin bulgu tespit edilmediği kaydedildi.
Öte yandan sosyal medyada seçimlere ilişkin dezenformasyonun yaygın olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Danimarkalı ve Grönlandlı siyasetçiler adına sahte hesaplar açılarak yanlış bilgi paylaşımı yapıldığı ifade edildi.
Grönland, ABD Başkanı Donald Trump'ın "kontrolünü ele geçirmeye" yönelik tehditlerinin gölgesinde 11 Mart'ta seçime gitmişti.
Parlamentoyu belirlemek için sandık başına gidilen seçimlerde muhalefet partisi Demokraatit (Demokratlar), oyların yüzde 29,9'unu alarak parlamentoda çoğunluğu sağlamıştı.
Öte yandan Trump, Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." yanıtını vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.