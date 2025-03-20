Dolar
38.01
Euro
41.48
Altın
3,042.25
ETH/USDT
2,020.70
BTC/USDT
86,266.00
BIST 100
10,122.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada, ABD'ye savunma bağımlılığını azaltmak için AB ile görüşüyor

Kanada'nın ABD'ye savunma alanındaki bağımlılığını azaltmak amacıyla savaş uçakları da dahil askeri ekipman tedariki için Avrupa Birliği (AB) ile görüştüğü bildirildi.

Nuri Aydın  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Kanada, ABD'ye savunma bağımlılığını azaltmak için AB ile görüşüyor

İstanbul

Kanada hükümetinden üst düzey yetkili, Associated Press'e yaptığı açıklamada Başbakan Mark Carney'in, Savunma Bakanı Bill Blair'i Amerika'nın F-35 savaş uçaklarının alımını gözden geçirmek ve savunma ekipmanları ithalatında başka seçenekleri değerlendirmekle görevlendirdiğini belirtti.

Yetkili, ABD'ye savunma alanındaki bağımlılığını azaltma amacı doğrultusunda Kanada'nın planının AB ülkelerinden savunma ekipmanları alımının yanı sıra savaş uçağı yapımını da içerdiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Melanie Joly de CBC News'e yaptığı açıklamada, savunma ekipmanı tedariki konusunda ortak çalışmalar yürütmek üzere AB ülkeleri ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Bu ortaklığın bir parçası olabileceğimizden emin olmak için bir ay önce Avrupa'ya gittim. İyi haberlere doğru gidiyoruz." dedi.

Joly, "Savunma sanayisinin burada, yurt içinde inşa edilmesi gerekiyor. Kendi savunma sanayimiz üzerinde çalışmamız ve dünya çapında farklı ortaklar bulmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Carney, daha önceki açıklamalarında ülke içinde üretim yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak Kanada'nın savunma tedarikini çeşitlendirmeyi ve AB ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını söylemişti.

Öte yandan, İsveçli Saab firması tarafından uçak satın alma teklifinde Saab Gripen savaş uçaklarının montaj ve bakımının Kanada'da yapılması önerilmişti.

Kanada Savunma Bakanı Blair, 15 Mart'taki açıklamasında ülkesinin, ABD'den F-35 savaş uçakları satın almak üzere imzaladığı 19 milyar dolar tutarındaki anlaşmadan çekilerek başka seçeneklere yönelebileceğini belirtmişti.

İsveç yapımı Saab Gripen savaş uçakları, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Güney Afrika, Brezilya ve Tayland orduları tarafından kullanılıyor.

Savunma ekipmanları tedarikinde çeşitlilik arayışına gidilen Kanada'da Başbakan Carney, 18 Mart'taki açıklamasında, Avustralya'dan 4,2 milyar dolarlık radar sistemi alımı yapılacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Yıllık bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık
Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması 2. Toplantısı Ankara'da düzenlendi
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşımlar yaptıkları değerlendirilen 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendi

Benzer haberler

Kanada, ABD'ye savunma bağımlılığını azaltmak için AB ile görüşüyor

Kanada, ABD'ye savunma bağımlılığını azaltmak için AB ile görüşüyor

Guterres, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin gelişmelerden memnun

İliç altın madenindeki heyelana ilişkin tutuksuz sanıkların savunmaları alındı

Kanada: Çin'de bu yılın başlarında Kanadalıların idam edildiği bilgisine sahibiz

Kanada: Çin'de bu yılın başlarında Kanadalıların idam edildiği bilgisine sahibiz
Washington Post: ABD, Ukrayna'da kaybolan çocukların takibini sağlayan programa fonu kesti

Washington Post: ABD, Ukrayna'da kaybolan çocukların takibini sağlayan programa fonu kesti
Trump'tan İran'a "Husilere desteği derhal kesin" çağrısı

Trump'tan İran'a "Husilere desteği derhal kesin" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet